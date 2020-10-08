Artsakh publishes the names of soldiers killed in action

The Artsakh Defense Army has published the names of servicemen killed repelling the Azerbaijani aggression.
Sanosyan Artyom Sargis, born in 2001
Gharibyan Vazgen Vigen, born in 2002
Sargsyan Abraham Ashot, born in 2001
Margaryan Serzhik Artak, born in 2000
Khemchyan Artak Norik, born in 1982
Reservist Sargsyan Edgar Robert, born in 1988
Alexander Samvel Hayrapetyan, born in 1991
Mitichyan Gor Samvel, born in 1991
Mkrtchyan Martun Mkrtich, born in 1982
Simonyan Myasnik Karapet, born in 1984
Petrosyan Alik Ishkhan, born in 1982
Aghajanyan Sargis Henrik, born in 1978
Hambaryan Leon Khoron, born in 1992
Mkrtchyan Sergey Harutyun, born in 1991
Sargsyan Hovhannes Vardges, born in 1990
Sahakyan Khachik Hovhannes, born in 2001
Ayvazyan Sarmen Samvel, born in 2001
Gasparyan Karen Vram, born in 2001
Alaverdyan Arman Arthur, born in 2001
Osipyan David Vladimir, born in 2002
Hakobyan Arthur Davit, born in 1983
Abrahamyan Nairi Arayik, born in 1998
Muradyan Arsen Vanik, born in 2001
Babayan David Alberti, born in 1998
Sahradyan Suren Hayk, born in 1994
Reservist Karapetyan Edo Armen, born in 1964
Reservist Sirekanyan Gagik Vahan, born in 1959
Reservist Grigoryan Gagik Fridon, born in 1961
Reservist Sargsyan Hamlet Rusvelt, born in 1973
Reservist Mnoyan Mushegh Lavrent, born in 1966