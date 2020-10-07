Artsakh’s Defense Ministry publishes names of 40 more troops killed in action

The Artsakh Defense Ministry has published the names of 40 more servicemen killed repulsing the Azerbaijani aggression
Hambardzumyan Edgar Hovakim, born in 2000
Sargsyan Davit Arayik, born in 2001
Zeynalyan Roma Artash, born in 2001
Gevorgyan Narek Arsen, born in 2000
Mkrtumyan Tigran Murazik, born in 2001
Avetisyan Vrezh Gegham, born in 2000
Asatryan Henrik Ashot, born in 2001
Kartashyan Gevorg Arthur, born in 2001
Manvelyan Ashot Samson, born in 2000
Ghazaryan Armen Karapet, born in 2001
Avanesyan Arman Lenrik, born in 2000
Baghdasaryan Vahe Hovhannes, born in 2000
Hmayakyan Arthur Aram, born in 2000
Saroyan Hunan Galust, born in 2000
Zurabyan Mher Vladimir, born in 2001
Abrahamyan Mher Nver, born in 2001
Hovhannisyan Gagik Hovhannes, born in 2000
Hakobyan Gevorg Arthur, born in 1999
Azaryan Eric Avetik, born in 2000
Tumanyan Artyom Hayk, born in 2001
Grigoryan Arthur Robert, born in 2001
Avetisyan Hrachik Hrant, born in 2000
Azizyan Arsen Karen, born in 2000
Sahakyan Tigran Grigor, born in 2002
Grigoryan Armen Arthur, born in 2001
Soghomonyan Melik Seyran, born in 2001
Boyajyan Gor Mher, born in 2002
Mkrtchyan Varazdat Artem, born in 2001
Mekhakyan Hamlet Karen, born in 2002
Arakelyan Arame Sevada, born in 2001
Khachatryan Ashot Torgom, born in 2001
Aghasyan Arsen Grigor, born in 2000
Hayrapetyan Tigran Karen, born in 2000
Safaryan Gurgen Arman, born in 2001
Margaryan Alen Levon, born in 1999
Bejanyan Samvel Borik, born in 1973
Gharibyan Vahe Levik, born in 1988
Hayrapetyan Armen Grigor, born in 1987
Hambardzumyan Suren Bagrat, born in 1992
Aghababyan Aghasi Artavazd, born in 1998