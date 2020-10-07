Artsakh confirms 40 more troops killed in action

The Artsakh Defense Ministry has published the names of soldier killed repelling Azerbaijani aggression.
Davoyan Gagik Levon, born in 2000
Ghushunts Gegham Sarmen, born in 1984
Mnatsakanyan Edmon Artak, born in 2001
Khachatryan Vahe Hrant, born in 2000
Gharajyan Gor Hakob, born in 2000
Knyaz G. Avetisyan, born 2000
Vardanyan Hayk Onik, born in 2002
Vardanyan Gor Gurgeni born in 2002
Gasparyan Gor Gevorg, born in 2001
Abrahamyan Sevak Armen, born in 2001
Arzumanyan Ashot Soghomon, born in 2001
Melkonyan Samvel Sayad, born in 2000
Gerasimyan Marat Hrachik, born in 2000
Hovhannisyan Simon Artak, born in 2000
Hakobyan Mkrtich Hakob, born in 1986
Khachatryan Garnik Husik, born in 1987
Hayrapetyan Garnik Henrik, born in 1976
Hovhannisyan Yervand Artyom, born in 1986
Aghasyan Arthur Grigory, born in 1997
Melikyan Hovhannes Mushegh, born in 1994
Yengoyan Patvakan Aram, born in 1995
Azatyan Hrant Semyon, born in 1997
Vardanyan Narek Vardan, born in 1993
Sanasaryan Shiraz Zorik, born in 1998
Avanesyan Shamo Nikolay, born in 1987
Grigoryan Karen Hrachya, born in 2001
Hakhinyan Arthur Arkady, born in 2001
Hambardzumyan David Mikael, born in 2001
Zakaryan Davit Ashot, born in 2000
Hambaryan David Mamikon, born in 2001
Badalyan Arthur Robert, born in 2001
Hayrapetyan Gegham Vardan, born in 2000
Ayvazyan Tatul Kamo, born in 2001
Vardanyan Hovhannes Hayk, born in 2001
Muradyan Gevorg Ararat, born in 2001
Melkonyan Tigran Vahan, born in 2000
Khechoyan Arsen Karen, born in 2001
Chitchyan Marcel Raphael, born in 2001
Azatyan Grisha Gagik, born in 2001
Kocharyan Vigen Hamlet, born in 2001