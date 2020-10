The Armenian Unified Inforcenter has presented a video explaining why Armenia could not have attacked Mingechaur.

Armenia could not attack Mingechevir Armenia could not attack Mingechevir. Here is why.

On Sunday the Ministry of Defense of the Republic of Armenia officially refuted the statements from Azerbaijani leadership claiming that an attack was carried out from the territory of the Republic of Armenia in the direction of Mingechaur.