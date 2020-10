Ստեփանակերտն է հոկտեմբերի 2-ի հրետակոծությունից հետո: Հենց այս պահին Ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին կրակի տակ են առել Արցախի մայրաքաղաքը՝ թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներըСтепанакерт после артобстрела 2 октября.На данный момент Вооруженные Силы Азербайджана вновь обстреливают столицу Арцаха, взяв под прицел гражданские инфраструктуры.This is Stepanakert following the shelling on October 2. At this very moment, the Azerbaijani armed forces are shelling the capital of Artsakh yet again, targeting civilian infrastructures