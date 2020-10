The Armenian National Security Service presents evidence of participation of the Turkish side in the hostilities, presence of mercenary terrorists and panic among the latter.

Փաստեր՝ ռազմական գործողություններում թուրքական կողմի և վարձկան-ահաբեկիչների ներկայության վերաբերյալ[English below]Փաստեր՝ ռազմական գործողություններում թուրքական կողմի և վարձկան-ահաբեկիչների ներկայության վերաբերյալ