Artsakh publishes the names of Armenian soldier killed repelling Azerbaijani aggression

The Defense Ministry of Artsakh has published the names of servicemen killed repelling the Azerbaijani aggression:
Galstyan Sevak Arayik born in 1986
Petrosyan Edvard Manvel born in 1991
Gharibyan Tigran Hambardzum born in 2000
Sadoyan Mekhak Arest born in 2000
Abrahamyan Arshak Gaguik born in 1978
Hayrapetyan Karen Khachik born in 1997
Galstyan Edgar Artur born in 1999
Baghdasaryan Khachik Karen born in 1987
Hovhannisyan Vahram Gegham born in 1978
Khachatryan Vahram Tigran born in 1988
Avanesyan Semyon Hrachya born in 1984
Stepanyan Grigor Vahram born in 1994
Hovhannisyan Edgar Grisha born in 1988
Minasyan Avetik Hamlet born in 1974
Chilingaryan Artsrun Rafik born in 1985
Harutyunyan Arsen Samvel born in 2001
Voskanyan Lyova Gurgen born in 1987
Chagharyan Narek Henrik born in 1991
Chobanyan Yura Vrezh born in 2001
Manukyan Arsham Nelson born in 2001
Khachatryan Emil Bagrat born in 2002
Harutyunyan Patvakan Vachagan born in 2001
Bakunts Vaheh Vahagn born in 2001
Hovhannisyan Aghvan Tsolak born in 2000
Harutyunyan Harutyun Sergey born in 1991
Azaryan Hrant Semyon born in 1997
Sergoyan Koryun Mnatsakan born in 1979
Avetisyan Slavik Nikolay born in 1980
Ghazaryan Davit Vanik born in 1989
Gevorgyan Arshak Shahen born in 1990
Mkrtchyan Vaheh Armenak born in 2001
Abrahamyan Seryozha Karen born in 2001
Muradyan Arsen Andranik born in 2001
Ivanyan Davit Vyacheslav born in 2001
Hovsepyan Karen Hamlet born in 2000
Najaryan Aram Armen born in 1996
Movsisyan Vigen Khachatur born in 2000
Torosyan Serob Andranik born in 2001
Varunts Erik Aram born in 2000
Danielyan Grisha Armen born in 2000
Alaverdyan Harout Manvel born in 2001
Hambardzumyan Davit Gegham born in 2001
Avetisyan Davit Hovhannes born in 1987
Beglaryan Artashes Vagif born in 1982
Bejanyan Robert Gurgen born in 1975
Sahakyan Roman Sashik born in 1986
Melkumyan Vigen Artusha born in 1987
Asriyan Artur Armen born in 1999
Avetisyan Levon Hambardzum born in 2001
Badalyan Vyacheslav Samvel born in 1998
Hovhannisyan Gaguik Hovhannes born in 2000
Palikyan Arkadi Haykaz born in 2001
Bulghadaryan Arman Gaguik born in 2001
Sahakyan Hovik Artashes born in 2001
Reservist Movsesyan Vigen Georg born in 1977