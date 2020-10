Le Monde reporter in serious condition, undergoing surgery at Stepanakert hospital

One of the Le Monde reporter Allan Kaval injured in Azerbaijani shelling is in serious condition and is undergoing surgery at Stepanakert Medical Center.

Journalists were wounded in a shelling by the Azerbaijani Armed Forces in the Martuni municipality building, the Armenian Unified Infocenter informs.

Le Monde-ի թղթակից Ալլան Կավալի վիճակը ծանր է, նրան վիրահատում են Ստեփանակերտի բժկական կենտրոնում: Լրագրողներն Ադրբեջանի ԶՈՒ հրետակոծության արդյունքում վիրավորում էին ստացել:The reporter from Le Monde Allan Kaval is in critical condition, and currently undergoing surgery at the Stepanakert Medical Centre. He was among the journalists wounded in an artillery strike on the Martuni town hall by the Azerbaijani militaryСостояние корреспондента Le Monde тяжелое, его оперируют в медицинском центре Степанакерта.В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения. Gepostet von Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն am Donnerstag, 1. Oktober 2020

Journalists from Armenian 24news.am and Armenia TV were also injured in the attack.

A car carrying AFP journalists was also targeted, but no injuries were reported.