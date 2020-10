ZInuzh Media has shared footage showing the destruction of strongholds and military equipment of the Azerbaijani side.

Հակառակորդի հենակետերի և մարտական տեխնիկայի խոցումներըПоражение опорных пунктов и боевой техники противникаDestruction of enemy strongholds and military equipment. Gepostet von Shushan Stepanyan am Donnerstag, 1. Oktober 2020

The Armenian side holds the initiative on the frontline, as fighting continues along the entire frontline.

The enemy’s firing points are being suppressed.

The Armenian side has shot down three Azerbaijani aircrafts, two helicopters and sic drones. One of the helicopters fell on the territory of Iran.