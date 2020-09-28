Artsakh confirms the death of 28 more soldiers

The Artsakh Defense Ministry has confirmed the death of 28 more soldiers.
Tigran Suren Aghbalyan, born in 2001
Karen Azat Gorgyan, born in 2000
Vahe Sasha Gasparyan, born in 2000
Sargis Armeni Sargsyan, born in 2002
Harutyun Artashes Ghazaryan, born in 2000
Aram Artashes Simonyan, born in 2001
Narek Volodya Harutyunyan, born in 2001
Aghasi Hakob Gorgyan, born in 2000
David Karen Badalyan, born in 2001
Hayk Avetik Grigoryan, born in 2001
Alex Grima Martirosyan, born in 2001
Georgi Kamo Babayan, born in 2001
Shant Sargis Tovmasyan, born in 2000
Henrik Gurgen Hakobyan, born in 2002
Arman Arthur Khachatryan, born in 2001
Narek Arayik Sargsyan, born in 2001
Artashes Rubik Gharibyan, born in 1999
Mher Ashot Hovakimyan, born in 2000
Nikolay Mikael Haykyan, born in 1972
Arman Lernik Poghosyan, born in 1992
Aghasi Vrezh Mikaelyan, born in 1992
Harut Saghatel Gorgyan, born in 1996
Smbat Hmayak Mazmanyan, born in 1998
Harutyun Karapet Keshishyan, born in 1986
Samvel Gagik Marukyan, born in 1998
Vahe Haykaz Mirzoyan, born in 2000
Hovhannes Oleg Eliseev, born in 2001
Aram Samvel Grigoryan, born in 2000
The Defense Ministry had earlier confirmed the death of 31 soldiers.