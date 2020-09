On an official visit to Egypt, Armenia’s Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan visited the St. Gregory the Illuminator Armenian Church in Cairo.

Accompanied by the Primate of the Armenian Apostolic Diocese of Cairo, Bishop Ashot Mnatsakanyan, Minister Mnatsakanyan toured the church complex, got acquainted with the history, role and significance of the complex in uniting the Egyptian-Armenian community.

🔶️Պաշտոնական այցով Եգիպտոսում գտնվող ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և նրա գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբերի 14-ին այցելեցին Կահիրեի Սբ․ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի: Նախարար Մնացականյանը Կահիրեի Հայ Առաքելական թեմի առաջնորդ Աշոտ Եպիսկոպոս Մնացականյանի ուղեկցությամբ շրջայց կատարեց եկեղեցական համալիրով, ծանոթացավ համալիրի պատմությանը, դերին ու նշանակությանը եգիպտահայ համայնքի համախմբման գործում։ Gepostet von ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն / Ministry of Foreign Affairs of Armenia am Montag, 14. September 2020

The Foreign Minister then visited the St. George’s Greek Orthodox Church in Cairo