The statue of Komitas in Paris has been vandalized. The inscription “it is false” has been written in red ink on the plinth of the Armenian Genocide Memorial.

The Embassy of Armenia has condemned in strongest terms the profanation of the statue dedicated to the memory of the Armenian genocide victims, as well as Armenian combatants and resistance fighters.

L’Ambassade d’#Arménie condamne avec la plus grande fermeté la profanation #négationniste de la statue du Père Komitas à #Paris dédiée à la mémoire des victimes du #Génocidearménien ainsi qu’aux combattants et résistants #arméniens morts pour la #France. #PlusJamais #NeverAgain — Ambassade d'Arménie (@armembfrance) August 30, 2020

The statue was unveiled in 2003.