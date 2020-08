Armenia names squad against North Macedonia and Estonia, Mkhitaryan to miss the matches

Head coach of the Armenian national team Joaquín Caparrós has named the squad against North Macedonia and Estonia.

The UEFA Nations League matches will be played on September 5 and 8.

AS Roma midfielder Henrikh Mkhitaryan has notified the Football Federation of Armenia he will not be able to join the team for the upcoming matches.

Goalkeepers:

David Yurchenko – Shakhtar (Donetsk, Ukraine)

Anatoly Ayvazov – Urartu (Armenia)

Arsen Beglaryan – Urartu (Armenia)

Defenders:

Hovhannes Hambardzumyan – Anorthosis (Cyprus)

Kamo Hovhhanisyan – Kairat (Kazakhstan)

Arman Hovhannisyan – Tobol (Kazakhstan)

Varazdat Haroyan – Ural (Russia)

André Calisir – IFK Göteborg.(Sweden)

Serob Grigoryan – Pyunik (Armenia)

Hayk Ishkhanyan – Gandzasar Kapan (Armenia)

Taron Voskanyan – Alashkert (Armenia

Midfielders:

Edgar Babayan – Hobro (Denmark)

Arshak Koryan – Khimki (Russia)

Khoren Bayramyan – Rostov (Russia)

Gegham Kadimyan – Neman (Belarus)

Tigran Barseghyan – Astana (Kazakhstan)

Vahan Bichakhchyan – Žilin (Slovakia)

Artak Grigoryan – Alashkert (Armenia)

Angulo Wbeimar – Gandzasar-Kapan (Armenia)

Arthur Grigoryan – Pyunik (Armenia)

Solomon Udo – Ararat (Armenia)

Forwards:

Alexandre Karapetyan – Tambov (Russia)

Norberto Briasco Balekia – Atletico Huracán (Argentina)