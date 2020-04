Armenia’s Health Minister Arsen Torosyan has shared a video showing how social distancing helps fight the virus.

He has once gain urged to stay at home and help flatten the curve.

Սոցիալական հեռավորություն ‼️Ահա թե ինչպես է աշխատում սոցիալական հեռավորության պահպանումը…#ՄնաՏանը #ԿոտրիրՏեմպը #ՀարթեցրուԿորը Gepostet von Arsen Torosyan am Freitag, 10. April 2020

Armenia has so far confirmed 937 cases of coronavirus, 149 people have recovered. Twelve deaths have been reported.

The death toll for the coronavirus now surpassed 100,000 with 1.6 million cases reported worldwide.

A total of 368 669 people have recovered from the virus.