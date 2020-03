Healthcare organizer Narek Vanesyan has shared footage showing the staff congratulating one of the quarantined citizens on birthday.

“This is how our team congratulates a temporarily isolated citizen on birthday at one of the quarantine facilities I coordinate,” Vanesyan captioned a video on Facebook.

Ծնունդդ շնորհավորՄեկուսարաններից մեկում, որտեղ ես եմ ղեկավարում, թիմով այ այսպես ենք շնորհավորում մեր ժամանակավորապես մեկուսացված հայրենակցի ծննդյան օրը: Gepostet von Narek Vanesyan am Samstag, 21. März 2020

Armenia has so far confirmed 160 cases of coronavirus, about 600 citizens are quarantined.